Тюменцы могут самостоятельно обработать дачные участки от клещей

Тюменцы могут провести обработку от клещей на своих дачных участках и придомовых территориях частных домов. Свою помощь горожанам готовы предложить множество специализированных компаний, однако эксперты советуют обратить внимание на несколько моментов, прежде чем оплачивать заказ.

Как отметил химик Виталий Сафонов, у компании, предоставляющей услугу, нужно проверить лицензию на право осуществления данной деятельности. Также следует узнать, какими препаратами будут обрабатывать, какие у них плюсы и минусы.

"Обработку лучше делать, пока еще ничего не посажено на участке. После обработки по возможности 2-3 суток не выходить на него, не рыть землю, не высаживать растения, не пускать туда играть детей и домашних животных", - подчеркнул он.

У фирмы также необходимо запросить гарантии на выполненные работы и контакты, куда можно обратиться в случае возникновения вопросов. Стоимость на услугу за обработку участка до 6-8 соток начинается от 1900 рублей. За участки до 10-11 соток попросят от 2400 до 3000 рублей. Если участок находится за городом, то придется возместить и транспортные услуги, пишет "АиФ в Западной Сибири".

Узнать, есть ли на участке клещи, можно простым способом – возьмите кусок белой ткани (примерно метр на полтора) и пройдите с ним по участку, медленно передвигая ткань по земле. Если клещи есть – они точно окажутся на внутренней стороне полотна. Так можно проверять участок до и после обработки.