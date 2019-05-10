Записаться на вторую смены "Отрядов мэра" юные тюменцы могут онлайн

Онлайн-запись на вторую смену "Отрядом мэра" в Тюмени начинается с 10 мая. В рамках нее смогут поработать 1300 подростков от 14 до 17 лет. Сама смена продлится с 1 по 12 июля.

Вторая смена "Отрядов мэра" станет самой многочисленной из четырех в 2019 году. Для онлайн-записи необходимо иметь при себе документы подростка - паспорт, СНИЛС, ИНН (при его наличии), номер расчетного счета в Сбербанке. Прием документов будет продолжаться с 14 по 27 мая.

Всего за время летних каникул на работу устроят 4,2 тыс. тюменских подростков. Они смогут заработать более 3 тыс. рублей. Первая смена начнется с 3 июня. Длительность рабочего дня несовершеннолетних составит три часа – с 9:00 до 12:00. Юные работники могут выбрать направление деятельности: благоустройство города, культура, ремесло, уход за животными и другие. С вакансиями для трудоустройства подростком можно познакомиться на интерактивном портале департамента труда и занятости населения Тюменской области, пишет "Вслух.ру".