Тюменские колледжи и техникумы выиграли гранты на улучшение материальной базы

Шесть колледжей и техникумов Тюменской области получат гранты из федерального бюджета на общую сумму более 77 млн рублей. Их направят на улучшение материально-технической базы учреждений. Каждую из программ обновления дополнительно поддержат средствами из областного бюджета и внебюджетных источников.

Как сообщили в областном департаменте образования и науки, гранты выделены в рамках конкурса Министерства просвещения РФ. Участникам необходимо было представить полноценный проект развития материально-технической базы учреждения, включающий в себя создание новых, отвечающих современным требованиям мастерских. По итогам отбора победителями признаны Колледж цифровых и педагогических технологий, Западно-Сибирский государственный колледж, Тюменский колледж водного транспорта, Тюменский медицинский колледж, Тобольский медицинский колледж и Тобольский многопрофильный техникум.

Полученные средства позволят оснастить профессиональные образовательные организации современным учебным, лабораторным, производственным оборудованием, создать условия для качественной подготовки кадров по наиболее перспективным профессиям и специальностям, востребованным на региональном рынке труда.

Отметим, грантовый конкурс проходил в рамках национального проекта "Образование" и федерального проекта "Молодые профессионалы", на него поступило

711 заявок из 65 субъектов РФ. В прошлом году в аналогичном конкурсе выиграли гранты три техникума Тюменской области.