Около больницы в Увате организуют дополнительные парковочные места

Дополнительные парковочные места появятся на стоянке у больницы в Увате благодаря инициативе горожан. Местные жители донесли свою просьбу через онлайн-проект #СоздайУват.

Как сообщили в администрации Уватского района, жители райцентра выступили с предложением расширить парковку около больницы в Увате. На онлайн-платформе активисты написали, что на перекрестке ул. Северной и Чапаева происходит постоянное скопление транспорта. Это мешает движению и создает аварийную обстановку.

Горожане посоветовали перенести забор, вырубить старые деревья и заасфальтировать площадку, чтобы расширить парковку. Местная администрация откликнулась на предложение.

"Планируем организовать дополнительные стояночные места непосредственно на территории учреждения для тех, кто приехал в детскую консультацию или для прохождения предрейсового медицинского осмотра", - сообщил главный врач Областной больницы № 20 Азат Кинчагулов.

Кроме того, проводится снос бывшего здания скорой помощи, и при наличии финансовых средств можно будет обустроить еще одну парковку, пишет ИА "Тюменская линия".

Интернет-проект по благоустройству населенных пунктов #СоздайУват действует с ноября 2017 года. Жители направили на платформу более 120 сообщений. В числе наиболее актуальных - вопросы строительства, ремонта и содержания дорог.