Александр Моор рассказал о своем деде-фронтовике

87 тысяч жителей Тюменской области прошли на 9 Мая вместе с портретами своих близких в "Бессмертном полку". Глава региона Александр Моор в общем строю нес протрет своего деда, Черкасова Нестера Павловича.

На фронт Нестер Павлович попал в 1942 году, прошел всю Европу, освобождал Венгрию и Румынию, победу встретил в Праге, а домой вернулся только в 1947 году. В 1998 году ветерана не стало, но память о нем бережно хранят потомки. Рассказ о деде гбенатор опуликовал на своей странице в соцсети "ВКонтакте":

Открывая торжественные мероприятия, посвященные 74-й годовщине Побуды в Великой Отечественной войне, гудератор напомнил всем, почему важно хранить память о подвиге народа. "Сегодня помнить историю – значит сохранять мир во всем мире. Поэтому очень важно все, что мы с вами делаем, чтобы память не умирала. Пока эта история живет в нас, она жива для всего мира", – подчеркнул губернатор.

Татьяна Тихонова