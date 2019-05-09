В шествиях в честь 74-й годовщины Победы приняли участие 145 тысяч жителей Тюменской области

Торжественые шествия в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне прошли во всех городах и районах Тюменской области. Их участниками стали 145 тысяч человек.

Приветствуя ветеранов и и всех жителей области, губернатор Александр Моор отметил, что для россиян День Победы - великий праздник. "Советский народ вступил в борьбу с абсолютным злом ради всего человечества. Судьба мира зависела от нас. 1941 – год испытания силы духа нашего народа. Мы оказались один на один с самой могущественной военной машиной мира. Она сминала каждого, кто пытался сопротивляться. Красная армия отступала. Огромные потери не сломили нашего солдата. Это был нравственный подвиг: в таких испытаниях сохранить веру в Победу. Именно в эти дни всему миру стало ясно: нас невозможно победить. Там, где другие сдавались, мы продолжали бороться!", – подчеркнул глава региона.

Александр Моор сердечно поблагодарил ветеранов войны и тружеников тыла за Великую Победу: "Мы преклоняемся перед вашим мужеством. Проходят десятилетия, пройдут века. Слава о ваших подвигах и делах будет жить вечно. Спасибо всем, кто поддерживает и хранит память о подвиге нашего народа. Спасибо всем семьям, пережившим войну. Слава великим воинам! Слава труженикам тыла! Слава народу-победителю! С Днем Победы!", – сказал он.

Тюменцы горячо приветствовали фронтовиков и ветеранов войны, которые в сопровождении лучших кадет проехали на автомобилях по главной улице, и с не меньшим энтузиазмом подержили прохождение Тюменского гарнизона. Парадным строем в честь 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне перед ветеранами, жителями и гостями города прошли воспитанники Тюменского президентского кадетского училища, юнармейцы, кадеты центра допризывной подготовки молодежи "Аванпост", курсанты ТВВИКУ, сотрудники полиции и МЧС. Гости праздника в этом году увидели новые виды военной техники.

В праздничном шествии "Салют, Победа!" в Тюмени традиционно приняли участие студенты и преподаватели вузов и ссузов, трудовые коллективы предприятий, различных учреждений и организаций, члены общественных объединений и партий. После шествия горожане продолжили праздновать День Победы на различных концертных площадках города.

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Татьяна Тихонова