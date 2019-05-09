Обеспечение ветеранов лекарствами в Тюменской области - на особом контроле

В Тюменской области осуществляется многоуровневый мониторинг льготного лекарственного обеспечения ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны.

Как отмечают в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области, мониторинг включает анализ поставок лекарственных препаратов, объемов отпуска лекарств, контроль рецептов, взятых на гарантированное обслуживание. Особое внимание уделяется обращениям граждан.

Сегодня лекарства льготным категориям тюменцев отпускают 90 аптек и аптечных пунктов, в которых созданы резервы для бесперебойного снабжения пациентов. Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны во всех аптечных организациях обслуживаются вне очереди.

Назначение бесплатных лекарственных препаратов ведется в соответствии с Перечнем лекарств, который включает более 300 международных наименований препаратов. Дополнительно ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны по решению врачебной комиссии медицинской организации обеспечиваются жизненно необходимыми лекарственными препаратами за счет средств областного бюджета.

Чтобы сократить время обработки информации, в модуле "Электронный рецепт" работают более трех тысяч врачей и фельдшеров.