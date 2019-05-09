Тюменцы могут купить памятный значок и помочь ветеранам

С 8 мая по 22 июня на центральных улицах Тюмени проходит акция "Красная гвоздика". Взамен на любое денежное пожертвование все желающие получают красивые памятные значки.

Как сообщает "Мой портал", деньги с продаж таких значков будут направлены на покупку лекарств и реабилитацию ветеранов не только Великой Отечественной войны, но и участников боевых действий в Афганистане, на Северном Кавказе и в Сирии.

Основные площадки:

— на Цветном бульваре 8, 18, 25 мая с 11:00;

— на Площади 400-летия Тюмени 9, 19 мая и 1, 12, 22 июня с 11:00;

— на Набережной реки Туры 15, 22, 29 мая и 2, 8, 15 июня также с 11:00.