Тюмень приняла в годы войны 70 тысяч раненных бойцов

В годы Великой Отечественной войны Тюмень стала одним из центров восстановления бойцов и командиров. Уже на третий день войны в городе начали открываться госпитали. В них работали более шестидесяти врачей, сотни фельдшеров и медицинских сестер - привлечены были лучшие специалисты, которые оказали квалифицированную врачебную помощь свыше 70 000 раненых и больных воинов Красной Армии.

По информации департамента здравоохранения Тюменской области, в регионе было создано 38 госпиталей, 11 из них в Тюмени. В 26 зданиях удалось организовать стационары на шесть тысяч коек.

Эвакогоспитали разместили в зданиях и общежитиях педагогического института, в нескольких средних и в фельдшерско-акушерской школе, в отделениях городской клинической больницы №1, поликлинике № 3, глазной больнице, туберкулёзном и кожно-венерологическом диспансерах, областном краеведческом диспансере, Доме отдыха им. Оловянникова, гостинице "Заря".

Каждый госпиталь специализировался по характеру ранений и заболеваний: терапевтический, хирургический, травматологический, психоневрологический, инфекционный.

В начале войны число терапевтов в 5,5 раза превышало потребности, а число хирургов было в семь раз меньше необходимого. Поэтому хирургов готовили сразу на рабочем месте. Медицинские сестры заменяли врачей-ассистентов во время операций, самостоятельно переливали кровь, давали наркоз.

Так, в ускоренном темпе, развивалось здравоохранение Тюменской области в годы войны. Такой же "наступательный" характер региональная медицина сохранился и в последующие годы, когда пришлось решать другие сложные и важные задачи.