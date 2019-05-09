Топ мероприятий на 9 — 12 мая

Фото Екатерины Христозовой

Афиша Тюмень подготовила Топ мероприятий на предстоящие длинные выходные. Жителей и гостей областной столицы ожидает празднование Дня Победы, вечеринки, спортивные мероприятия и многое другое.

Общегородской День Победы

1) С 11:00 до 19:00 праздничная программа пройдет на площади перед Тюменским технопарком. Здесь тюменцев ждут интерактивные площадки, спортивные состязания, игры, выступление оркестра народных инструментов и многое другое.

2) С 12:00 до 17:00 на площади 400-летия Тюмени пройдут выступления лучших творческих коллективов города и выставка военной техники, будет работать полевая кухня.

3) С 13:00 до 17:00 на Цветном бульваре каждый час будет проходить розыгрыш призов. Здесь же тюменцы смогут проверить свои знания о Великой Отечественной войне, насладиться песнями и танцами военных времен, принять участие в буккроссинге, посетить тематические выставки.

4) На площади перед ДНК "Строитель" с 13:00 до 17:00 тюменцев будут радовать народный хор русской песни, театр казачьей песни, ансамбль белоруской песни и музыки, хор украинской песни и многие другие коллективы.

5) В 17:00 праздничный концерт стартует на железнодорожном вокзале.

Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы

Сотни тюменцев: представители общеобразовательных учреждений, ссузов, вузов, подростковых и спортивных клубов, предприятий и организаций, а также спортсмены с ограниченными возможностями здоровья примут участие в эстафете. В составе каждой сборной – 12 бегунов (6 мужчин и 6 женщин).

Регистрация команд пройдет с 12:00 до 12:50 у музея "Городская Дума" (ул. Ленина, 2). Торжественная церемония открытия начнется в 13 часов у монумента памяти погибшим воинам Великой Отечественной войны.

Когда: старт 9 мая в 13:30

Где: у музея "Городская дума" (ул. Ленина, 2)

Участие бесплатно!

Шествие "Бессмертный полк"

все желающие смогут принять участие в акциях "Бессмертный полк", "Бессмертный тыл" ("Тюмень тыловая"), цель которых – сохранение памяти о фронтовиках, о тех людях, кто героически трудился в тылу, о подвиге героев Великой Отечественной войны, воспитание у горожан чувства гордости за историческое прошлое нашей Родины, своей семьи. Подробная инструкция для участия здесь.

Шествие пройдет по улице Республики от ул. Кирова до ул. Мельникайте (Технопарк). Сбор участников по улице Республики на пересечении от ул. Кирова в сторону набережной. Сбор участников шествия стартует 9 мая с 9:00 до 10:00.

Праздничная уличная программа, посвященная Дню Победы "Пусть поколения помнят!"

Особое внимание в мероприятии будет уделено труженикам тыла, которые ковали победу в тылу. Гости праздничного мероприятия смогут не только послушать рассказ ведущего, но и наглядно увидеть где находились предприятия – герои на информационном баннере "Карта трудовой доблести".

По всему скверу будут работать разнообразные интерактивные площадки:

• Показательные выступления собак из городского кинологического центра;

• Мастер класс по созданию оригами "Военный самолет" для самых маленьких;

• 3Д – фотозона "В атаку!";

• Спортивная зона "Курс молодого бойца" - все желающие смогут поупражняться в стрельбе из пневмопушек, найти выход из веревочного лабиринта и метнуть гранату точно в цель.

• Интерактивная зона "Снайпер" - все желающие смогут проявить свою меткость в электронном тире;

• Интерактивная зона "Поле боя" - гости праздника смогут приять участие в баталиях на игрушечных танках с дистанционным управлением;

• Интерактивная зона "Стена победы" - каждый желающий сможет написать мелом пожелание или поздравление с праздником для жителей города.

• Интерактивная площадка "Военное кино". В большой, армейской палатке установят проектор, на котором будут идти документальные фильмы о подвигах на фронте и в тылу.

Когда: 9 мая с 13:00

Где: сквер "Комсомольский"

Участие бесплатно!

Акция "Отожмись за Победу!"

В этом году 9 мая минует ровно 27 028 дней со Дня Победы советских воинов над фашистами. Именно столько раз тюменцам предложат отжаться на набережной реки Туры в районе workout-площадки. Акция "Отожмись за Победу!" стартует в 15:00 и продлится до 17:00. Принять участие в спортивном мероприятии смогут все желающие.

Когда: 9 мая с 15:00 до 17:00

Где: набережная Туры в районе workout-площадки

Участие бесплатно!

Праздничная площадка "Мы – правнуки Победы!"

Гостей ждёт трансляция парадов Тюмени и Москвы, блюда полевой кухни, медиа-акция "Поздравь страну с Победой", выставка-акция "Нам доверена память", военная подготовка и сдача норм ГТО, конкурс рисунков на асфальте "Пусть всегда будет солнце" и праздничный концерт.

Когда: 9 мая с 11:30

Где: Дворец "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46)

Участие бесплатно!

Праздничный салют в честь Дня Победы

Основная часть зрителей будет собираться у моста Влюбленных и на набережной. Стрелять будут с территории фанерного комбината со стороны улицы Береговой. Продолжительность шоу составит 9 минут.

Когда: 9 мая в 22:00

Где: район набережной

Участие бесплатно!

Эпохальная вечеринка: Дискотека 90-х

Дискотека в стиле 90х – это машина времени, которая перенесёт гостей в молодость, юность, а кого-то и в детство. Тебя ждет улётная музыка, тематическая фотозона, убойные конкурсы и подарки от ведущего, бесплатный вход для тех, кто придет в костюме.

Когда: 10 мая в 21:00

Где: КТЗ "Байконур" (ул. Максима Горького, 44/3)

Стоимость: 250 рублей

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