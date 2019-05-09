Тюменского музыканта Антона Шароева на 90-летие наградили медалью Николая II от Общества "Двуглавый Орел"

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Художественный руководитель и главный дирижер тюменского оркестра "Камерата Сибири", Заслуженный деятель искусств России и Украины Антон Шароев отпраздновал 7 мая свое 90-летие и 75-летие творческой деятельности. В праздничный день руководитель тюменского отделения Общества развития русского исторического посвящения "Двуглавый Орел" Игорь Ракша вручил медаль именитому музыканту и старейшему действующему дирижеру страны.

За многолетние труды, любовь к Богу и верность Отечеству Общество "Двуглавый орел" наградило Антона Шароева памятной медалью "В память царствования св. государя императора Николая II Александровича". Торжественное вручение состоялось 7 мая во время праздничного мероприятия в честь юбилея маэстро.

Письмо с поздравлениями прислал заместитель председателя, исполнительный директор Общества "Двуглавый Орел", кандидат исторических наук, генерал-лейтенант Леонид Решетников. Он поблагодарил Антона Шароева как первого члена тюменского отделения общества за активное соработничество на ниве русского православного исторического просвещения и пожелал неоскудевающей помощи Божьей в творчестве, служении людям и Отечеству.

"Антон Георгиевич – великий человек и музыкант, который сделал множество ценных творческих открытий не только для нашего региона, страны, но и для всего мира. С его опытом, мастерством высочайшего уровня и талантом он мог бы блистать на любой столичной и зарубежной сцене, но выбрал Тюменскую область. И наш регион отвечает ему взаимностью, поддержкой и любовью. Я горжусь, что маэстро живет именно в Тюмени, а в свои почти 90 лет продолжает трудовую деятельность, дает концерты с замечательным коллективом "Камерата Сибири", собирая полные залы и вызывая долгие овации уже искушенных слушателей. Это нонсенс не только для России, но и для всего мира! Поэтому считаю, что Антон Шароев также достоин стать Почетным гражданином Тюменской области", - выступил с еще одной инициативой Игорь Ракша.

Маэстро Шароев – потомственный музыкант, правнук великого композитора, пианиста и дирижера, основателя Петербургской консерватории и Русского музыкального общества Антона Рубинштейна.

Антон Георгиевич Шароев окончил Московскую государственную консерваторию и аспирантуру по классу скрипки у известного профессора Абрама Ямпольского. Будучи студентом третьего курса, завоевал звание лауреата международного конкурса скрипачей в Праге, а позже как дирижер – лауреата III Биеннале современной музыки в Берлине.

В начале своего творческого пути молодой музыкант прошел настоящую Maister-Schule в Государственном квартете им. П. И. Чайковского, где играл с такими блестящими виртуозами, как Ю. Ситковецкий, Р. Баршай, Я. Слободкин и сотрудничал с Д. Шостаковичем, С. Рихтером, М. Ростроповичем.

В 60-е годы А. Шароев открывает для себя иную область самовыражения – дирижирование. У истоков его дирижерской карьеры – знаменитые Н. Рахлин, И. Маркевич, Н. Аносов. А. Г. Шароев создает камерные оркестры в Киеве, Москве, выступает с Пекинским, Киевским, Новосибирским симфоническими оркестрами, с греческим "Виртуозы Патры", Екатеринбургским "BACH", Петербургским, Минским, Вильнюсским камерными оркестрами. Маршруты гастролей мастера неоднократно проходили в Германии, Испании, Швейцарии, Австрии, Чехии, Греции, США, Франции, Китая и других странах.

В его дирижерском репертуаре более 100 программ: грандиозные и редко исполняемые баховские циклы "Искуство фуги" и "Музыкальное приношение", Concerti grossi Корелли, десятки сочинений Генделя, Вивальди, Телемана, Рамо, Куперена, Гайдна, Сальери, Моцарта, Бетховена, Шуберта, Стравинского, Равеля, Мийо, Онеггера, Бартока, Бриттена, Бортнянского, Глинки, Рубинштейна, Чайковского, Рахманинова, Танеева, Гречанинова, Шостаковича, Свиридова, Щедрина, Шнитке, Сильвестрова, Станковича, Штрауса, Гершвина, Пьяццоллы и других композиторов.

Маэстро вернул к жизни многие забытые шедевры отечественного музыкального искусства. Одной из вершин этой деятельности стала концертная постановка оперы "Алкид" Д. Бортнянского. Представленная Антоном Шароевым постановка в Большом зале Московской консерватории в ноябре 1984 года стала значительным событием в культурной жизни нашей страны и вызвала большой общественный резонанс.

В 1998 году маэстро воздает в Тюмени оркестр "Камерата Сибири". Возглавляемый им коллектив постоянно находится в процессе совершенствования профессионального мастерства и расширения исполняемого репертуара. В каждом филармоническом концертном сезоне камерный оркестр имеет собственные циклы абонементных концертов различной жанровой направленности, рассчитанных на различные возрастные категории. Антон Шароев является руководителем этих программ, дирижером и солистом. В органном зале Тюменской филармонии с успехом проходят концерты циклов "Пять вечеров при свечах", "Великие учителя и великие ученики". Сезон 2018-2019 годов посвящен юбилейной дате – 20-летию со дня создания коллектива. В рамках цикла проходят концерты, в которых каждый из артистов оркестра выступил в качестве солиста.

Огромный интерес слушателей в сезоне 2017 – 2018 вызвал цикл концертов Антона Шароева в Концертном зале имени Ю.А. Гуляева "Христианское благоговение", который был проведен по Благословению Митрополита Димитрия Тобольского и Тюменского. В цикл вошли духовные сочинения русских и зарубежных композиторов, а также Митрополита Илариона (Алфеева). В сезоне 2018 – 2019 с успехом прошли концерты авторского абонемента "Театр Пикколо Антона Шароева", в рамках которого звучат редко исполняемые инструментальные и оперные произведения.

Особое место в исследовательской, творческой и исполнительской деятельности маэстро Антона Георгиевича занимает духовная опера А. Рубинштейна "Христос". Ему принадлежит честь открытия этого выдающегося произведения в 2007 году. На сегодняшний день Шароев сделал собственную редакцию оперы, она уже была исполнена в Санкт-Петербурге в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии им. Д.Д. Шостаковича, в Таллине в зале "Эстония", в Риге в Домском соборе, в Берлине, в концертном зале Мариинского театра в рамках Международного культурного форума.

Активная творческая деятельность Антона Георгиевича продолжается и в области камерно-ансамблевого музицирования. На протяжении 15 лет в Тюменской филармонии идет цикл абонементных концертов ансамбля "Барокко", где маэстро исполняет партию скрипки и альта. В программах коллектив постоянно представляет уникальные сочинения эпохи барокко. Гастроли ансамбля проходили в Москве, городах Франции (в том числе в Париже), в соборах Германии, Австрии, Канады.

Антон Шароев – дирижер, музыкант, поражающий своим творческим долголетием и колоссальной экспрессией, энергией, высоким профессионализмом. Он внес большой вклад в культурное развитие Тюмени и Тюменской области.