В Тюмени подвели итоги конкурса "Благовещение и Пасха глазами детей"

Фото Ивана Ганихина

Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий пригласил в Тобольск участников конкурса детского рисунка от Общества "Двуглавый Орел", который проходил под названием "Благовещение и Пасха глазами детей" и завершился в конце апреля. Подведение итогов состоялось 5 мая и совпало с Антипасхой и проведением Пасхального Крестного хода в Тюмени.

Конкурс рисунков проводили Благотворительный фонд "Золотое детство", региональное отделение Общества "Двуглавый Орел" и Тюменская митрополия при поддержке Русского Народного Собора и Департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области. Всего на конкурс было подано свыше 630 работ – от воспитанников воскресных школ, детей, посещающих приходы Тобольской епархии, учащихся светских школ искусств, художественных кружков, тюменских общеобразовательных учреждений, детских садов.

Всех участников пригласили принять участие в Крестном ходе, который проходил от Знаменского кафедрального собора к Спасскому храму. На подведение итогов творческого состязания пришли около 200 ребят с родителями и педагогами. После православного шествия они встретились с Владыкой Димитрием и получили его благословение.

Митрополит поблагодарил ребят за активное участие в конкурсе, за вклад в возрождение православных ценностей и традиций, а родителей – за правильное, нравственное воспитание подрастающего поколения. Он обратил внимание, что среди присутствующих были не только учащиеся воскресных школ, прихожане тюменских храмов, но и светские семьи. Владыка Димитрий пригласил победителей конкурса в духовную столицу Сибири – Тобольск, где ребята посетят с экскурсиями храмы, музеи, побывают в Тобольском кремле и в том числе в ризнице Софийского собора на встрече с Митрополитом.

Отметим, именно среди присутствовавших на мероприятии организаторы выберут победителей, которым достанется главный приз – экскурсия в Тобольск в рамках проекта "Императорский маршрут". В организации поездки поддержку оказывает Департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области.

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"В течение десятков лет во время СССР людей буквально сгоняли на первомайские демонстрации. Граждане шли туда под страхом лишения премий и стипендий. Но на Крестные ходы и праздничные богослужения люди идут по велению души и совести. Многотысячная колонна участников Крестного хода в честь Антипасхи свидетельствует о возрождении славных православных традиций в России и принятию жителями высоких нравственных устоев, которые испокон веков были присущи русскому человеку. Поэтому организаторы конкурса приняли решение – провести награждение среди тех ребят, кто пришел на праздник и поучаствовал в Крестном ходе", - прокомментировал Игорь Ракша.

При этом остальные участники конкурса рисунков "Благовещение и Пасха глазами детей" без внимания не останутся. Они получают грамоты от Общества "Двуглавый Орел" и сладкие призы от Благотворительного фонда "Золотое детство". Юные художники, которые не смогли побывать на награждении, могут получить подарки в фонде "Золотое детство" по адресу: ул. Республики, 46 (2 этаж).

Кроме того, исторический парк "Россия – Моя история!" пригласил всех ребят на увлекательные экскурсии в интерактивном музее.

Также Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий обсудил с родителями проведение следующего масштабного детского конкурса, который будет проходить под названием "Мои благие дела". Подведение его итогов будет назначено на 29 августа и приурочено к празднованию Спаса нерукотворного. В этот же день состоится Крестный ход, молебен на хорошую учебу.

Отметим, Общество "Двуглавый Орел" на федеральном уровне регулярно проводит масштабные конкурсы, награждая участников и победителей ценными призами и грантами. Среди них – традиционный конкурс работ среди молодых ученых, аспирантов, студентов и преподавателей истории "Наследие моего Отечества". А в настоящее время продолжается общероссийский конкурс детского и юношеского творчества "Славься, казачества!". Подробности на сайте: https://rusorel.info.