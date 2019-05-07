За четыре месяца на тюменских дорогах пострадали более сотни детей

За четыре месяца 2019 года на дорогах региона произошло 104 ДТП с участием детей до 16 лет. По сведениям управления ГИБДД по Тюменской области, это на треть больше, чем за тот же период 2018 года.

В этом году 65 дорожных аварий случилось с участием детей-пассажиров, 32 с участием юных пешеходов, 4 с участием велосипедистов, 3 с участием юных водителей мотоциклов и автомобилей. Один ребенок погиб, 115 были травмированы.

Случаи травмирования детей в ДТП уже зафиксированы и в этом месяце. Накануне в Тюмени во дворе дома по улице Кремлевской, 85/1 автомобилем Hyundai был сбит 8-летний мальчик. Ребенок, по предварительным данным, выбежал из-за припаркованных автомобилей. Мальчик получил травму.

ГИБДД обращается к родителям с просьбой ответственнее относиться к обеспечению дорожной безопасности детей, не оставлять их без присмотра на улице.