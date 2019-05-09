Тюменская дума наградила горожан грамотами накануне Дня Победы

Почетные грамоты и благодарственные письма городской думы в честь Дня Победы получили три жителя Тюмени. Церемония награждения состоялась на сцене драмтеатра.

За активное участие в жизни города и в связи с празднованием 9 Мая Благодарственное письмо от думы получила Ираида Бабушкина, председатель Совета ветеранов территориальной ветеранской организации микрорайона Рощино. Ираида Ивановна участвует в проекте "Диалог поколений" и ведет активную работу по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи.

К 80-летию со дня рождения Почетной грамоты удостоилась Людмила Левина, в Тюменском городском Совете ветеранов войны и труда она курирует вопросы юридической консультации пенсионеров.

Почетной грамотой отмечен краевед Александр Петрушин за сохранение исторической правды о замечательных людях Тюменского края.

"Наша страна, весь наш народ готовится отметить знаменательную дату – 74-ю годовщину со дня победы в Великой Отечественной войне, – обратился к тюменцам председатель думы Евгений Заболотный. – Задача ныне живущих поколений – сохранить славные традиции, память о боевом и трудовом подвиге нашего народа. Нас воспитали участники тех событий. Мы знали их, мы помним их, и эту память должны передать грядущим поколениям".

Спикер от лица депутатов гордумы поздравил тюменцев с наступающим праздником и пожелал всем здоровья и мирного неба над головой.