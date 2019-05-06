Топ мероприятий для студентов на ближайшую неделю

Афиша Тюмень | КтоКуда72 представляет традиционный Топ мероприятий для студентов на ближайшую неделю. Молодежь ожидают десятки классных мероприятий: концерты, интересные выставки, топовые вечеринки, кинопоказы и многое другое.

Всероссийская акция "Диктант Победы"

Всероссийская акция. Каждый желающий сможет проверить свои знания истории войны и ее героев. Диктант будет состоять из 20 вопросов, которые разрабатывает Российский государственный гуманитарный университет.

Когда: 7 мая

Где: Тюменская областная научная библиотека (ул.Орджоникидзе, 59), гимназия №16 (ул. Парфенова, 19), школа №22 (ул. Садовая, 109), школа №94 (проезд Солнечный, 24), школа №92 (ул. Н. Гондатти, 13), гимназия №1 (ул. Н. Крупской, 21), Тюменский областной государственный институт развития регионального образования (ул. Малыгина, 73).

Участие бесплатно!

Юбилейный концерт Антона Шароева

Концерт, посвященный 90-летию заслуженного деятеля искусств России и Украины, маэстро Антона Шароева. В концерте принимает участие оркестр "Камерата Сибири", Хоровая капелла Тюменской филармонии, приглашенные гости из Болгарии и Москвы, а также лучшие музыканты Тюмени

Когда: 7 мая в 19:00

Где: Тюменская филармония (ул. Республики, 34)

Стоимость: 100–300 рублей

Показ фильма "Стражи галактики"

В этой картине Marvel повышает градус безумия и переходит к абсурдистскому экшену с участием своих малоизвестных героев. Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами.

Когда: 7 мая в 20:00

Где: Fabric bar (ул. Молодежная 74/4, этаж 2)

Вход за депозит 300 рублей

Dance Walking Тюмень

Танцевальная прогулка по городу. Участники собираются в оговоренном месте с заранее подготовленными устройствами вроде плееров, телефонов и наушников, после чего включают общий плейлист и отправляются танцевать на улицах.

Когда: 7 мая в 18:30

Где: у фонтана на Цветном бульваре

Участие бесплатно!

"Мозгобойня" "Рождённые в СССР. Часть 2"

Это командная интеллектуально-развлекательная игра, основанная на логике и смекалке, посвященная целой эпохе в новейшей мировой истории и стране, которой уже не существует.

Когда: 7 мая в 19:00

Где: ресторан "Максимилианс" (ул. 50 лет Октября, 8б)

Стоимость: 300 рублей с человека

Квизиум

Любишь пошевелить мозгами и круто провести время с друзьями? Тогда Квизиум — именно для тебя. Это интеллектуально-развлекательная игра, основанная на логике и смекалке.

Игра состоит из 8 туров в основном по 6 вопросов. Общая продолжительность мероприятия 2–2,5 часа. Чтобы принять участие, нужно: собрать команду 2–10 человек; придумать интересное название; успеть зарегистрироваться. Если ты азартный и тебе не кайф скучать дома, собирай команду друзей и приходи на игру.

Когда: 7 мая в 19:15

Где: гриль-бар "Ин да Юса" (ул. Челюскинцев, 10)

Стоимость: 300 рублей с человека

Квиз, плиз!

Интеллектуальная игра, основанная на логике и смекалке. Участвуют команды от 2 до 9 человек. Определенных тем нет, формат — всё обо всё.

Когда: 7 мая в 19:00

Где: таверна "ЕрмолаевЪ" (ул. Первомайская, 38а)

Стоимость: 300 рублей с человека

Спектакль "С любимыми не расставайтесь"

Это история, возникшая из текстов Володина и авторов, близких к нему по духу. Одиночество и невозможность его преодоления, глупые случайности и случайные встречи — составляющие жизней героев, чьи судьбы удивительным образом пересекаются.

"С любимыми не расставайтесь" — попытка осмысления глубины одиночества каждого из нас и предложение остановки, преодоления гордыни. Только скинув собственный "мешок" и переходя на шаг, человек может вступить в тихий и нежный разговор с самыми близкими, пока еще не случилась беда.

Когда: 8 мая в 19:00

Где: Тюменский драматический театр (ул. Республики, 129)

Стоимость: 200–1000 рублей

Гала-концерт "Солист оркестра"

В программе концерта принимают участие молодые музыканты — вокалисты и инструменталисты, лауреаты III Областного конкурса "Солист оркестра": учащиеся детских школ искусств Тюменской области и Тюменского государственного института культуры.

Когда: 8 мая в 19:00

Где: Тюменская филармония (ул. Республики, 34)

Стоимость: 200–400 рублей

Концерт, посвященный 74-й годовщине Победы над фашизмом

В концерте прозвучат песни военных лет. Выступят солисты Тюменского театра романса. Обязательно бронирование билетов по телефону: 46 49 63.

Когда: 8 мая в 16:00

Где: музей "Усадьба Колокольниковых" (ул.

Стоимость: 300 рублей (на одну персону + 1 персона бесплатно)

Лекция "Античность, породившая нас: от мифического восприятия мира до мемов и теорий заговоров"

Лекция-перформанс, где слушатель узнает, почему необходимо смотреть на прошлое через призму "мифа", а не через статистику тирании и военных походов. Почему мы находимся в плену фактов о тиранах, мировых заговорах игнорируя контекст? Зачем современному человеку представление о древних культурах? Ответы ты найдешь на этой встрече.

Когда: 8 мая в 19:00

Где: МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165а)

Вход свободный!

Групповая медитация с тибетскими поющими чашами

Практика совмещает в себе контактное вибрационное и бесконтактное звуковое воздействие. Такая медитация позволяет перезагрузить сознание, избавиться от стресса, найти в себе силу и энергию для новых свершений. Телефон для записи: 8 (922) 488-61-58 (Светлана).

Когда: 8 мая с 19:00 до 21:00

Где: ул. Республики 53, офис 601

Стоимость: 500 рублей

Выставка "Лица ушедшей эпохи: фотоальбом семьи императора Николая II"

Николай II увлекался фотографией, и в альбоме на выставке представлены снимки повседневной жизни, где российский император предстает заботливым семьянином, любящим супругом и добрым отцом. Посетители, надев белые перчатки, могут самостоятельно перелистать альбом, чтобы взглянуть в лица людей, живших, думавших и действовавших в начале прошлого столетия.

Когда: вплоть до 31 мая

Где: музей "Дом Машарова" (ул. Ленин, 24)

Стоимость: 50 рублей

Подробности и продолжение здесь.