Житель Екатеринбурга украл у тюменского предпринимателя 5 млн рублей

13:27 06 мая 2019
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Фото: pixabay.com

В Тюмени осужден 47-летний житель Екатеринбурга, признанный виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

В 2017 году екатеринбуржец предложил тюменскому предпринимателю посреднические услуги при оформлении аренды земельных участков под охотугодья в Свердловской области. Под этим предлогом мошенник выманил у бизнесмена  5 млн рублей. Предприниматель обратился в полицию. 

Суд назначил ему три с половиной года лишения свободы условно и штраф в размере 100 тыс. рублей в доход государства. Также аферист вернул потерпевшему деньги.

Теги: мошенничество , штрафы
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