Житель Екатеринбурга украл у тюменского предпринимателя 5 млн рублей

В Тюмени осужден 47-летний житель Екатеринбурга, признанный виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

В 2017 году екатеринбуржец предложил тюменскому предпринимателю посреднические услуги при оформлении аренды земельных участков под охотугодья в Свердловской области. Под этим предлогом мошенник выманил у бизнесмена 5 млн рублей. Предприниматель обратился в полицию.

Суд назначил ему три с половиной года лишения свободы условно и штраф в размере 100 тыс. рублей в доход государства. Также аферист вернул потерпевшему деньги.