Участников форума "Утро-2019" в Тюмени ждет насыщенная креативная программа

Основной темой форума уральской молодежи "Утро-2019", который будет проходить в Тюмени с 20 по 30 июня, станет развитие креативных возможностей. А участники площадки "Урал творческий" создадут настоящий мюзикл.

Как рассказала программный директор форума Юлия Каргаполова, вместе с компетентными экспертами участники форума обсудят изменения, которые происходят в современном мире. Разговор пойдет о том, как важны сегодня для продвижения в профессиональной сфере навыки инновационного и креативного мышления, пишет ИА "Тюменская линия".

Спикерами форума станут эксперты из креативной школы "ИКРА", федеральных университетов, Сбербанка. Свой креативный потенциал участники форума смогут раскрыть и усовершенствовать на 12 тематических площадках - Урал политический, городской, цифровой, экологический, предприимчивый, международный, творческий, патриотичный, добровольческий, трудовой, медийный, профсоюзный.

Та, на площадке "Урал городской" участники форума обсудят, как с помощью креативного подхода сделать наши города более развитыми и комфортными для жизни людей. А на площадке "Урал творческий" ребята создадут целый мюзикл.

Напомним, форум "Утро - 2019" будет проходить на базе Тюменского президентского кадетского училища в две смены: с 20 по 25 июня и с 25 по 30 июня. На форум приедут 1 тыс. 230 человек, большинство из них - жители Свердловской, Тюменской, Челябинской, Курганской областей, Югры и Ямала. 50 участников форума будут представлять другие регионы России.