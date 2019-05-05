В селе Криводанова Тюменской области провели субботник у памятного обелиска

Фото санатория "Красная гвоздика"

Сотрудники тюменского санатория "Красная гвоздика" устроили субботник на территории возле обелиска в память о погибших на фронтах Великой Отечественной войны жителях села Криводанова. В преддверии Дня Победы работники привели в порядок мемориал, помыли, а также прибрали близлежащую территорию.

Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, много лет назад санаторий "Красная гвоздика" взял шефство над мемориалом. Все его сотрудники считают своим долгом следить за порядком и благоустройством вокруг памятного места. Субботник накануне 9 мая – старая добрая традиция.

Обелиск возвели в 1975 году. На нем много фамилий Криводановых - потомков тех ямщиков, которые основали деревню и дали ей название.