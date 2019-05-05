В Тюменской области пройдет творческий конкурс среди студентов

Талантливые студенты региона поборются за корону и приз 50 тысяч рублей на конкурсе "Звезды студенчества Тюменской области". Желающие заявиться на конкурс приглашаются на кастинги, которые пройдут с 11 по 15 мая в таких городах, как Тюмень, Ялуторовск, Заводоуковск, Ишим и Тобольск, пишет "Мой портал".

Главное требование к тем, кто пойдет на кастинг – взять с собой зачетную книжку.

Этап отбора финалистов конкурса будет проходить с 16 по 20 мая. Здесь ребятам понадобится выложить во "Вконтакте" или Instagram четыре поста о себе по следующим темам: успеваемость, история успеха во внеучебной деятельности, спорт и "минута славы".

Финал "Звезды студенчества Тюменской области" пройдет с 24 по 26 мая этого года.

На конкурс могут заявиться учащиеся вузов и ссузов от 16 до 25 лет. Регистрация уже стартовала, поэтому самое время переходить по ссылке и оставлять свои данные. Прием заявок завершится 10 мая.