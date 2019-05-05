Тюменские голубеводы готовятся к открытию спортивного сезона

Открытие спортивного сезона тюменские голубеводы запланировали на 19 мая, но уже 9 мая, в День Победы, состоится первый выпуск голубей, он будет тренировочным, рассказал "Тюменской линии" председатель Тюменского областного клуба голубеводов Владимир Гуляев.

"Членам клуба не терпится попробовать свои силы в новом сезоне. Тем более, что в состав нашего клуба влились еще три голубевода из Тюмени и четыре из Кургана", - отметил он.

По его словам, сезон 2018 года складывался для нашего клуба голубиного спорта непросто. В планы постоянно вмешивался природный фактор. Погода не способствовала хорошим результатам.

Завершающий старт взрослых голубей сезона 2018 года Тюменского клуба голубиного спорта состоялся в июле из Чулыма. Почти тысяча километров отделяла почтарей от родных голубятен. В итоге, лучший результат показали три голубя Юрия Неёлова. Следом финишировали птицы Ивана Журавлёва и Владимира Гуляева.