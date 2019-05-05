Автор бестселлера "Как люди думают" учил тюменцев развивать творческое мышление

Фото мультицентра "Моя территория"

Автор бестселлера "Как люди думают", известный блогер Дмитрий Чернышев провел в Тюмени восьмичасовой интенсив по решению кейсов "Технология генерации и отбора идей". Он выяснил, что тюменцы мыслят, как французы 20 века, идеи которых были отвергнуты.

На мастер-классе жители областной столицы узнали, как генерировать идеи на ходу и научились применять знания на практике. Так, участники попробовали придумать креативную рекламу для самых обычных вещей, которые лежали у них в сумках.

Спикер Дмитрий Чернышев, который входит в ТОП-10 популярных блогеров Рунета, рассказал на встрече о процессе генерации идей, разборе проблем на элементы, разобрал кейсы с креативными идеями, которые может придумывать любой, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".

"Я решил разобраться, как работает генерация идей, поэтому собрал лучшие идеи со всего мира и рассказал в одном издании о них. Когда я проделал эту титаническую работу, понял, что все люди думают одинаково. Чтобы делать что-то необычное, нужно просто разложить проблему на части, понять смысл и вспомнить работающие механизмы", — поделился Дмитрий Чернышев.

Также блогер предложил участникам достать из своих сумок предметы и разрекламировать их. Например, косметическая кисточка смогла стать частью платья в рекламном ролике: как и маленькое чёрное платье, кисточка способна сделать прекрасной любую девушку. Затем Дмитрий предложил провести эксперимент и придумать окончание истории про известного художника комиксиста и издательство. Тюменцы не отличились креативностью: выяснилось, мысли участников совпадают с идеями французов 20 века, которые типография слышала и отвергала.

Отметим, мастер-класс прошел в преддверии защиты проектов на конкурсе "Моя идея", где жители Тюмени и юга Тюменской области смогут представить идеи новых социально значимых инициатив и получить до 250 000 рублей на их реализацию.