Узнать о своих долгах тюменцы могут с помощью электронного сервиса

Тюмени могут проверить наличие задолженностей с помощью электронного сервиса ФССП России "Банк данных исполнительных производств" на официальном сайте. Для этого необходимо лишь ввести имя и фамилию.

Проверить наличие исполнительных производств можно через единый портал государственных услуг (ЕПГУ) по адресу www.gosuslugi.ru. С помощью данных сервисов можно также оплатить имеющиеся долги. Кроме того, сотрудники Управления регулярно проводят информационные акции "Узнай о своих долгах" в общественных местах города. Получить справочную информацию можно по телефонному номеру: 8 (3452) 35-91-07.

Напомним, при открытом исполнительном производстве необходимо погасить задолженность минимум за три дня до поездки. В Тюменской области растет число невыездных граждан: сейчас их более 30 тысяч, хотя год назад было менее 20 тысяч человек. Как рассказали в пресс-службе УФССП по Тюменской области, рост наблюдается за счет долгов за жилищно-коммунальные услуги, просроченных кредитов. Иногда граждане просто забывают оплатить по счетам, и организации решают взыскать деньги через суд, пишет "Вслух.ру".