Тюменские голубеводы объединились со спортсменами из Кургана

Голубеводы-спортсмены из Кургана Георгий Поздняков, Сергей Поляков, Юрий Замиралов, Анатолий Устюжанин вошли в Тюменский клуб голубиного спорта. Совместная работа будет способствовать популяризацию и развитию этого направления, считают эксперты.

Как сообщил председатель Тюменского областного клуба голубеводов Владимир Гуляев, новые технологии и система подсчета баллов позволяет успешно соревноваться на одних дистанциях голубеводам из разных городов. Первый старт сезона пройдет 19 мая, всего же голубям предстоит преодолеть за сезон 10 дистанций общей протяженностью около 5 тыс. км, пишет ИА "Тюменская линия".

Молодые голуби совершат первый полет 28 июня из Голышманово на дистанцию в 195 км. Затем запланированы старты в Абатском на 313 км и Тюкалинске на 432 км.