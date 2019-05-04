Школьники Тобольска научатся прогнозировать профессии будущего

Двухдневная серия мастер-классов по прогнозированию профессий будущего, восприятию города во внешней среде и составлению визуализации развития городского пространства состоится в Тобольске 18 и 19 мая для учащихся 8-11 классов городских школ. Мероприятие пройдет в формате форсайт-сессии под названием "Тобольск 2025".

Школьники вместе с представителями бизнеса и власти поговорят о мировых трендах инфраструктуры, развитии города, креативной среде, планах сотрудничества и взаимодействия всех сторон в этих вопросах. Юные тоболяки смогут предложить свои варианты развития городской среды, точки взаимодействия со старшим поколением и программы проектирования города.

Как рассказала руководитель мультицентра "Моя территория" в Тобольске Светлана Спехова, мероприятие такого формата – отличная возможность для школьников подготовиться к выбору будущей профессии. Во время диалога подростки поймут, как их увлечения могут быть полезны на практике, куда вкладывать таланты и в какую сторону двигаться.

Сначала участники разделятся на команды-организации и распределят между собой роли: маркетолог, пиар-менеджер, менеджер форсайт и социальных проектов, экономист, оператор технологических систем. После чего они должны будут придумать звучное конкурентоспособное название компании и сделать макет организации на карте Тобольска. Также школьники сыграют в игру, в ходе которой попробуют избежать смоделированной проблемы. Дополнительные баллы можно будет получить на конкурсе профмастерства, а пиарщики проявят себя на выставке, презентуя статьи, логотипы и рисунки. Результатам всех усилий станет защита проекта по устранению проблем.

Кроме того, школьники пройдут мастер-классы от федеральных и региональных экспертов, разбитые на 5 блоков: "Город", "Люди", "Бизнес", "Власть", "Бренды". На них поговорят о креативном капитале, визуальной среде, профессиях будущего, мировых трендах, развитии инфраструктуры и городского пространства, пишет "Мегатюмень".