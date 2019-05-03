Тюменские подростки записали видеопоздравления для ветеранов

Скриншот видеопоздравления участников конкурса

70 работ поступило на конкурс "Письмо ветерану", проходивший в Тюменской области. Авторами открыток, видеопоздравлений и писем выступили дети и подростки в возрасте до 17 лет.

Некоторые свои работы ребята выкладывали в соцсеть "ВКонтакте" и "Инстаграм" под хэштегами #ПочтаРоссии #тюменскаяпочта #письмоветерану. География участников - Тюмень, Ялуторовск, Заводоуковск, п. Голышманово, есть дажет работа из югорского поселка Федоровский. Об этом сообщили в тюменском филиале Почты России, которая организовала конкурс.

Все работы оригинальны. Больше десятка ярких и жизнеутверждающих открыток сделаны руками детей из МАУ ДО ДЮЦ "Фортуна". Воспитанники получат награды за творческий подход. Идея видеопоздравления пришлась по душе ребятам из Тюмени, Заводоуковска, Голышманово. В частности, видеозаписи предоставили воспитанники Тюменской православной гимназии, кадетского училища и учащиеся Тюменского лесотехнического техникума, гимназии №16 и школы № 69 Тюмени. Ученики 8 и 9 классов "Муллашинской средней школы" на конкурс прислали послания в формате "из будущего в прошлое".

Участники конкурса получат благодарственные письма, победители - дипломы. Ребята смогут лично поздравить тюменских ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы: вручат свои открытки или прочитают стихотворения. Праздничная доставка писем на ретро-машинах состоится 2 мая, пишет "Вслух.ру".