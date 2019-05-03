"Проектная лаборатория" бросила вызов молодежным сообществам Тюменской области

Участники образовательного интенсива "Проектная лаборатория" запустили челлендж #ДелайДело72 и призвали молодежные сообщества региона провести в своих муниципалитетах акции, мастер-классы, воркшопы и флешмобы для жителей своих районов на различные темы.

Выложив в соцсетях фотографию или видео с такого мероприятия с хештегом #ДелайДело72, сообщества смогут выиграть онлайн-курс по генерации идей от ИКРА "Маркетплейс креативных мастерских". Оценивать их будет команда мультицентра "Моя территория" по критериям: соответствие мероприятия направлению, освещение в СМИ, количество участников, а также количество лайков и репостов новости в социальных сетях. Победителей определят 16 мая.

"Для нас важно прокачать инициативные сообщества в муниципалитетах юга Тюменской области, чтобы их работа стала более качественной и эффективной. Челлендж поможет им заявить о себе не только на офлайн-, но и на онлайн-площадках, а также познакомить жителей районов со своей деятельностью. Чтобы в дальнейшем каждый желающий мог включиться в интересующий проект и знал, как связаться с руководителем инициативы. Челлендж позволит рассказать людям, которые не знакомы с общественной деятельностью, о проектах в их районах", — поделилась Дарья Ермакова, руководитель Центра продюсирования сообществ мультицентра "Моя территория".