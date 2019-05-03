В Ялуторовске испекут гигантскую яичницу

Фото организаторов фестиваля

Масштабную и разнообразную программу готовят организаторы народного казачьего гуляния в Ялуторовске "Ясная горка", которое пройдет 4 мая на Сретенской площади. Яркими моментами станут приготовление трехметровой яичницы и перетягивание мирового каната.

"Программа традиционной "Красной горки" в этот раз масштабная и разнообразная. Главное событие - изготовление большой яишни остается в силе. Мы ее испечем во второй раз. Полторы тысячи яиц израсходует кафе "Кураж", предприниматель Наталья Мельникова на приготовление яичницы. Ее выпекут на трехметровой сковороде, которая по итогам "Битвы блинопеков", в марте, занесли в Книгу рекордов России", - рассказала специалист комитета по культуре и туризму администрации Ялуторовска Анастасия Романишина..

Перетягивание каната - новшество ялуторовской "Красной горки". 10-метровый канат изготовлен по спецзаказу, уточнили организаторы, и в его перетягивании могут принять участие все желающие.

По словам Анастасии Романишиной, большой интерес у участников мероприятия вызывает фестиваль "Кузнечный посад". Кузнецы из разных регионов УФО приезжают в Ялуторовск, устраивают мастер-класс и обряд "Братчина", пишет "Тюменская линия".

"К нам приедут кузнецы с Урала – это наши постоянные гости. Их собирается примерно восемь человек, у каждого свой горн, на котором они и делают разные изделия, - отметила специалист комитета культуры и туризма администрации Ялуторовска. - В 2017 году они сделали нам мельничное колесо – символ Ялуторовска. Каждый желающий – жители и гости города принимали участие в украшении этого колеса. На нем разместили изделия, которые сделали участники мастер-класса. И еще они создали нашего "Змея Горыныча", на котором и сейчас варим кашу, угощаем всех. Используем его на августовские Спасы. Кузнецы сделали нам такой подарок".

А еще участников "Красной горки" ожидает масштабный хоровод с девицей Ладой. Всего более 3 тыс. человек ждут организаторы на праздник. Чаще всего, добавила Анастасия Романишина, в Ялуторовск на праздник приезжают жители Тюмени, Кургана, Екатеринбурга. Туристические агентства привозят группы, в том числе иностранцев. "Красная горка" набирает обороты и интерес к ней растет.