Учитель из Тюмени стал одним из лучших тьюторов страны

Учитель технологии и астрономии тюменской областной Физико-математической школы, кандидат физико-математических наук Олег Тарасов вошел в пятерку лучших тьюторов России по итогам XIII олимпиады "Нанотехнологии – прорыв в будущее!", которая прошла на базе МГУ им. М.В. Ломоносова, пишет "Тюменская линия".

На награждение в Москву педагог приехал вместе со своими учениками, которые взыскали признание жюри на конкурсе "Гениальные мысли" в рамках олимпиады "Нанотехнологии – прорыв в будущее!".

"Я работаю с ними с шестого класса. За это время наша работа уже обросла мифами. Например, говорят, что никто в Саше Банкове не видел таланта, а я обнаружил. Хотя на самом деле мы просто занимались с детьми проектной работой – в этом себя пробуют все ученики нашей школы", – рассказал Олег Тарасов.

По его мнению, залог успеха заложил губернатор региона, выделивший средства на покупку необходимого оборудования для исследований школьников. Благодаря этому у ребят появилась возможность, например, рассмотреть в мельчайших подробностях любой предмет в современном цифровом микроскопе. Но глядеть на мембраны бактерий куда любопытнее. Отсюда и взялось вдохновение для проекта Александра Банкова. Дальше преподаватель учил составлять научный проект. От науки написания перешли к его защите. Однажды дети так включились в работу, что стали самостоятельными.

"Теперь я им и не нужен. Однажды поздно вечером они нашли проектный конкурс. "Мы вас не стали беспокоить, поздно уже. Сами переделали и отправили". Я подумал, что мы уже много раз дорабатывали, адаптировали проект, потому ребята справились. Но ведь, оказывается, они это делали всю ночь. И все сделали правильно, только одно не учли: в конкурсе участвуют только школьники Республики Татарстан", – вспоминает Олег Тарасов.

Руководитель республиканского конкурса в тот день был в "Сириусе", дистанционно знакомился с потенциальными участниками. Он очень удивился, что прислали заявку из Тюмени, но не отказал ребятам. Мало того, за счет выделенных президентом Республики Татарстан денег, нашим школьникам оплатили перелет в Казань, ребят встретили, разместили. По оценке жюри тюменский конкурсант занял первое место и продолжил восхождение на научный Олимп.