В Ишиме благоустраивают аллею

Возле детской поликлиники Ишима благоустраивают аллею. В преддверии Дня Победы сотрудники высадили саженцы яблонь, а помогли в этом пациенты. Со временем по периметру появятся кустарники, газоны со цветами, скамейки для мам с детьми, рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

"Сейчас весна - пора субботников, и мы решили вместе с медперсоналом поднять горожанам настроение и подарить яблоневую аллею, − рассказал главврач больницы Вячеслав Афанасьев. – Создание комфортных условий для пациента – это часть национального проекта "Здравоохранение".

В детской поликлинике ОБ №4 наблюдаются более 34 тысяч ребят, она стала пилотным учреждением в Тюменской области для отработки новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь на принципах бережливого производства. Здесь предусмотрены: открытая регистратура с инфоматом, электронное табло расписания приема врачей, call-центр, отдельный вход для больных детей, открытая игровая зона для детей в холлах.

Радуют маленьких пациентов установленные здесь интерактивные инсталляции с технологией дополненной реальности "Здравографика". Это совместный проект Министерства здравоохранения РФ, Федерального фонда ОМС и "АльфаСтрахование-ОМС", который с 2019 года реализуется по всей России. С помощью современных технологий он рассказывает о здоровом образе жизни и профилактике заболеваний.