Память об историческом событии с участием царской семьи увековечат на станции Подъем у деревни Зубарево

Фото тюменского регионального отделения Общества «Двуглавый Орел»

Памятную табличку о пребывании Николая II и царской семьи в 1918 году на станции Подъем планируют установить у деревни Зубарево Тюменского района. С такой инициативой выступил руководитель тюменского регионального отделения Общества "Двуглавый Орел" Игорь Ракша, его поддержал глава Переваловского МО Владимир Лебедев и представители РЖД.

28 апреля 1918 года по пути из Тобольска в Екатеринбург поезд с Романовыми дошел до станции Подъем. Там к "хвосту" поезда прицепили другой паровоз, и состав сразу же скрытно отправился в обратном направлении, на Омск. Спустя сутки поезд развернули, и состав 29 апреля вновь прошел через станцию Подъем. Возможно, что именно эта станция могла быть поворотом в российской истории: Подъем – место, где была попытка спасти царскую семью.

Сейчас станция Подъем является главным пунктом детских историко-краеведческих экспедиций духовно-патриотического лагеря "Русь". Девочки и мальчики приезжают на станцию почтить память царской семьи молитвой и добрыми делами. В 2018 году здесь забил родник, который в народе называют Царским. Есть предания, что во время стоянки поезда за водой для царской семьи приезжали в Зубарево.

В день 101-ой годовщины исторического события на станции Подъем побывал Игорь Ракша и его единомышленники. Вместе с главой Переваловского МО Владимиром Лебедевым и представителем РЖД они обсудили место, на котором будет установлена памятная табличка. Она будет посвящена царской семье. А затем в деревне Зубарево был совершен молебен с иконой Николая II, которая содержит волос последнего русского царя, признанного мучеником и страстотерпцем.

"Переговоры прошли быстро и успешно, никакого противодействия со стороны местной администрации мы не встретили: наоборот, все с пониманием и воодушевлением отнеслись к нашей идее и предложению сохранить память о значимом историческом событии. Такими маленькими шажками мы сможем восстановить и сохранить великую историю нашего края, донести ее до людей – как бы трагична она ни была. Благодаря таким мероприятиям и действиям мы будем знать и помнить – а это уже многое значит, ведь таким образом мы непосредственно участвуем в возрождении великой страны, возвращении к истокам, исконно русским, православным, высоконравственным ценностям", - прокомментировал руководитель регионального отделения Общества развития русского исторического просвещения "Двуглавый Орел" Игорь Ракша.

Табличку уже изготовили, она готова к установке. К работам приступят уже в ближайшее время: до 15 мая памятный знак займет свое место и увековечит память об историческом событии, случившемся на станции Подъем у небольшой деревушки в Тюменской области.