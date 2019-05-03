Тюменцы станут участниками фестиваля книг в Москве

Фестиваль книг состоится на Красной площади в Москве с 1 по 6 июня. В нем примут участие делегация Тюменской области, а на главной сцене состоится презентация проекта "Тобол".

На фестиваль в столицу отправятся представители издательства Тюменского государственного университета, Тюменского дома печати, Тюменского издательского дома. В нем примут участие председатель Тюменского отделения Союза писателей России Леонид Иванов, советник губернатора Тюменской области, писатель Александр Новопашин, доктор искусствоведения Наталья Сезёва, а также группа тюменских журналистов и писателей.

На главной сцене мероприятия продемонстрируют масштабный проект "Тобол" - книгу и музыку к фильму. Перед участниками фестиваля выступят продюсер картины Олег Урушев и актеры киноленты "Тобол".

1 июня в шатре "Регионы России" будут рассказывать о детской литературе, изданной в Тюменской области за 75 лет. Наталья Сезева презентует проект "Тюмень глазами художника, фотографа, путешественника XVII-XX веков". Состоится встреча с участниками Западно-Сибирского землячества, пишет "Тюменская область сегодня".