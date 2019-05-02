Тюменские полицейские поддержат акцию "Бессмертный полк"

В Тюмени сотрудники полиции во время праздничного шествия в честь Дня Победы прикрепят к форме специальные бейджи с портретами родных-фронтовиков. Так они поддержат акцию "Бессмертный полк". К ним присоединятся волонтеры, участвующие в организации акции.

Автор идеи проведения акции "Бессмертный полк", тюменец Геннадий Иванов в преддверии празднования Дня Победы поделился, что народное шествие с портретами фронтовиков и тружеников тыла становится все более массовым.

"Я хочу, чтобы акция "Бессмертный полк" дошла до каждой деревни, до каждого человека, ведь у всех у нас в семье кто-то воевал либо трудился в тылу во имя Победы", - отметил он.

А также рассказал, что на оргкомитете по подготовке праздника заместитель начальника УМВД России по Тюменской области Сергей Рыбаков порекомендовал сотрудникам полиции на шествии прикрепить на форму специальные бейджики с портретами своих родных-фронтовиков. Такие же бейджики прикрепят и волонтеры, которые помогают проводить акцию "Бессмертный полк", пишет "Вслух.ру".

Напомним, что во время шествия колонны полка в Тюмени действуют негласные правила: впереди идут те, кто пришел на праздник раньше других, цветные шарики, цветы приносить можно, что они не должны закрывать портреты.