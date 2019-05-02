В Тюмени во время сортировки мусора обнаружили паспорт иностранца

На мусоросортировочном заводе в Тюмени во время разбора твердых коммунальных отходов периодически находят документы, удостоверяющие личность. На днях сотрудники цеха наткнулись на паспорт гражданина Франции. Находку передали в правоохранительные органы.

Работники Тюменского экологического объединения периодически находят интересные вещи во время сортировки мусора. Так, ранее были обнаружены документы жителя Узбекистана и российские паспорта, пишет "Мегатюмень".

"За первые два месяца работы завода было найдено 15 российских паспортов, при этом они не испорченные и не грязные или мятые – все документы в обложке и во вполне пригодном виде. Также мы нередко обнаруживаем водительские удостоверения, СНИЛСы и другие важные документы", - поделился начальник цеха тюменского мусоросортировочного завода Виктор Загидулин.

Все найденные документы передаются в правоохранительные органы, уточнили в пресс-службе регионального оператора по обращению с ТКО.