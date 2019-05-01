Ишим готов к празднованию Дня Победы

Глава Ишима Федор Шишкин поручил коммунальным службам до 1 мая завершить работы по праздничному оформлению города и приведению мемориалов в нормативное состояние, сообщает пресс-служба городской администрации.

В период праздничных мероприятий вопросам безопасности будет уделено особое внимание: "При проведении массовых мероприятий безопасность жителей, их жизнь и здоровье должны быть на первом плане!", - отметил он.

Как сообщает "Тюменская линия", парад и праздничное прохождение перед ветеранами начнется в 11 часов 45 минут в Ишиме на площади на ул. Ленина. В нем примут участие представители силовых ведомств, кадеты, работники предприятий и организаций города. В транспортную колонну включены гужевые повозки, ретро-автомобили, байкеры, автотранспорт ДОСААФ.

Торжественный митинг на Соборной площади начнется в 12 часов 30 минут. С 12 часов в городском парке откроются тематические площадки, акции, концертно-развлекательные и конкурсные программы, выставки прикладного творчества. Вечерняя программа стартует в 20 часов. Она объединит концерт "Песня тоже воевала" и акцию "Свеча памяти". Завершится праздничный день фейерверком "Залпы Победы!". В 2019 году будет увеличено количество высотных залпов, всего ишимцы увидят более 600 салютных выстрелов.