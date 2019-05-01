Как тюменцам выбрать качественное мясо для шашлыков?

Управление Роспотребнадзора по Тюменской области советует избегать несанкционированных мест торговли и приобретать мясо только в магазинах.

На товар у продавца можно попросить сопроводительную документацию: это накладная на товар, сертификат соответствия, ветеринарная справка на мясо должны быть у продавца обязательно, пишет "Мегатюмень".

Охлаждённое мясо не должно иметь посторонних запахов, быть сухим (без крови, слизи) и при этом глянцевым, равномерного цвета. Лучше покупать целый кусок, чтобы с него не свисали жир и жилы. Темное мясо - скорее всего старое. Если мясо рыхлое и из него сочится красный мясной сок – оно точно было в заморозке, а сейчас разморожено Вкус такого продукта будет в разы хуже.

Хорошее замороженное мясо определяется так: надо подержать на нем палец несколько секунд - при нагревании останется пятно темного цвета, а повторно замороженное - окраску не изменит, его брать нельзя.

У маринованного шашлыка смотрите состав: лимонная кислота – хорошо, диацетат, цитрат натрия, фосфаты, Е450 – плохо. Производственный маринад хранится не более недели. Крышка ведерка должна быть немного вогнутой, в заводской упаковке не должно быть много жидкости: охлажденное мясо поглощает маринад, а замороженное, залитое уксусом, наоборот выделяет сок.