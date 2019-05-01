Выставка в тобольской школе рассказывает о героях-земляках

Учащиеся тобольской школы №1 организовали музейную экспозицию, посвященную землякам, воевавшим на полях Великой Отечественной войны.
Здесь все желающие могут познакомиться с биографиями Алексея Мельникова, Валерии Гнаровской, Марите Мельникайте, Григория Алексеева, Василия Болотова, Алексей Унжакова, пишет "Тюменская область сегодня".
"Испокон веков Тюменская земля рождала доблестных защитников Отечества. У нас 93 Героя Советского Союза и 12 полных кавалеров ордена Славы. Эти люди - символ отваги, мужества и самопожертвования во имя свободы, счастья и процветания соотечественников", - рассказала заведующая школьным музеем Надежда Крюкова.
Тоболяки чтят героев. Чувство благодарности и гордости они испытывают и теперь, спустя семь с лишним послевоенных десятилетий.
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