В Тюмени впервые проводится конкурс среди специалистов социальной политики

70 специалистов, работающих в сфере социальной политики Тюменской области, принимают участие в региональном конкурсе профессионального мастерства "Лидеры отрасли", который проходит впервые.

Как рассказали в пресс-службе департамента социального развития Тюменской области, участники представили экспертной комиссии деловые визитки, презентующие свой опыт работы и демонстрирующие готовность к новым задачам и достижениям.

В апреле конкурсанты приняли участие в тестировании на знание сферы социального обслуживания, определение организационных и лидерских способностей. По результатам всех диагностических исследований среди конкурсантов сформирован рейтинг лидеров, которые продолжат дальнейшую борьбу на следующих этапах конкурса.

Победители конкурса "Лидеры отрасли" получат возможность пройти обучение на курсах переподготовки, повышения квалификации в Москве и Санкт-Петербурге, войти в резерв управленческих кадров государственных учреждений отрасли "Социальная политика", получить рекомендации для участия в конкурсах в кадровый резерв государственной гражданской службы департамента. Лучшие проекты "Лидеров отрасли" будут внедрены в учреждениях и организациях социальной сферы.