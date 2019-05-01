В Тюмени дан старт конкурсу для предпринимателей "Михайловский – ключ к успеху"

Фото организаторов конкурса

Общероссийский конкурс для предпринимателей "Михайловский – ключ к успеху" стартовал в Тюмени. К запуску проекта приурочили торжественное мероприятие, которое состоялось 27 апреля на центральной площадке рынка "Михайловский". Для тюменцев и гостей города провели яркую шоу-программу, желающие смогли поучаствовать в захватывающей "Битве поваров", а организаторы презентовали конкурс и пригласили бизнесменов со всей страны подать заявки.

Принять участие в конкурсе "Михайловский – ключ к успеху" могут компании, которые являются производителями и поставщиками продукции на территории России, в том числе индивидуальные предприниматели, частные компании, фермы, заводы и фабрики со всей страны. Они получат возможность заявить о себе, презентовать свою продукцию широкой аудитории. На открытии конкурса председатель оргкомитета, владелец рынка "Михайловский" Иван Михайлов продемонстрировал символический сертификат и объявил, что главным призом для победителя станет бесплатная аренда торговой площадки на первом этаже "Михайловского" сроком один календарный год.

"Мы каждый год стараемся проводить крупное мероприятие для горожан, а в этом году решили организовать конкурс для предпринимателей – в том числе для тех, кто работает на площадке рынка "Михайловский". В этом заключается его уникальность: мы привлекаем предпринимателей, готовых и желающих представить свою продукцию, пройти все этапы и побороться за главный приз – годовую аренду площадки на первом этаже рынка. Это будет мощный толчок для предпринимателя, чтобы поднять и развить свое дело. При этом серьезных ограничений для участия нет: мы приглашаем подать заявки всех желающих от фермера, индивидуального предпринимателя, личного подсобного хозяйства до представителей фабрик. Продукция также может быть любой", - отметил Иван Михайлов.

По мнению заместителя директора департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Антона Машукова, самый главный плюс конкурса "Михайловский – ключ к успеху" заключается в том, что он дает серьезный шанс молодым, начинающим бизнесменам.

"Предприниматели, у которых есть своя продукция, но которые пока не готовы рискнуть и серьезно вложиться, чтобы открыть полноценную торговую точку, могут на конкурсной основе проверить свой продукт и свою концепцию, получить доступ к широкой аудитории и успешно стартовать. Это отличная форма поддержки начинающих предпринимателей. Те, кто сформировал свой бизнес и продвигает уже узнаваемый продукт, могут заплатить аренду сами и без промедлений начать торговлю. А для тех, у кого такой возможности нет, но есть идея, наработки и желание работать, – это отличный шанс", - прокомментировал Антон Машуков на открытии конкурса.

Он также подчеркнул, что о конкурсе должно узнать как можно больше людей, бизнесменов, предпринимателей из разных сфер и направлений, из разных районов и регионов, ведь этот проект – для каждого из них.

Прием заявок продлится до конца августа. Документы будут приниматься на e-mail: marketing@rynok72.ru. Подробности и условия конкурса можно узнать на официальном сайте рынка "Михайловский".

Стоит отметить, что запуск конкурса привлек внимание жителей и гостей города. Тюменцы, отправляясь за покупками на рынок "Михайловский", становились частью масштабного праздника, который подготовили организаторы. Так, на центральной сцене состоялась яркая шоу-программа с выступлением творческих коллективов. Зрители увидели грациозные танцевальные номера, послушали зажигательные песни, удивились трюкам от команды по брейк-дансу.

На протяжении всего мероприятия гостей развлекали молчаливые, но забавные мимы, взрослые и дети с удовольствием фотографировались на память на организованной фотозоне с 3D ключом – символом и логотипом конкурса "Михайловский – ключ к успеху". Ведущим выступил резидент Камеди Баттл на ТНТ, ведущий телешоу "Чужая кухня" на канале "Россия 24" Дмитрий Сверлов. Он активно общался с покупателями, проводил конкурсы и развлечения. Изюминкой мероприятия стало проведение "Битвы поваров", в которой приняли участие как известные горожане, так и просто желающие проявить себя.

Участников разделили на две команды, задача каждой – за час из имеющихся свежих продуктов, закупленных заранее на рынке "Михайловский", приготовить кулинарный шедевр. Поваров снабдили всем необходимым, а столы были обращены к зрителям – поэтому за процессом могли наблюдать все гости мероприятия, а также велась трансляция на большом экране и в социальных сетях. Конкурсанты справились на отлично, по итогам "битвы" устроили дегустацию, все получили подарки от организаторов, а главное – хорошее настроение и позитивные эмоции.

Впереди – прием и обработка заявок от участников конкурса "Михайловский – ключ к успеху", также для предпринимателей будет организована серия мероприятий – встречи, круглые столы, челленджи. Конкурсанты получат возможность презентовать себя и свою продукцию. Их будет оценивать жюри, а также потенциальные потребители, жители Тюменской области. Завершится конкурс в сентябре 2019 года еще одним масштабным мероприятием, в ходе которого будет объявлен победитель проекта "Михайловский - ключ к успеху".

Рынок "Михайловский" – это современный, продовольственный рынок, где представлен огромный ассортимент свежих продуктов, от фермерских хозяйств. Подбор поставщиков ведется тщательным образом, среди приоритетных задач рынка – предложить покупателю свежий, качественный товар. Высокое качество продукции за счет строгого соблюдения санитарных норм. Вся продукция, попадающая на прилавок, проходит проверку в независимой лаборатории санитарно-ветеринарной экспертизы. Является победителем конкурса "Торговля России 2018" в номинации "Лучший розничный рынок". Расположен по адресу: г. Тюмень, ул. Федюнинского, 55.