Тюменское отделение общества "Двуглавый Орел" поздравило горожан со Светлой Пасхой

Фото: БФ «Золотое детство»

Тюменское отделение Общества развития русского исторического просвещения "Двуглавый Орел" выступило партнером акции "Золотая голова – золотые пятерки". Подведение итогов месяца проходило 28 апреля и совпало с празднованием Пасхи, поэтому гости мероприятия не только участвовали в традиционных розыгрышах и развлечениях, но также больше узнавали о великом православном празднике и получали в подарок освященные куличи.

Тюменскую акцию "Золотая голова – золотые пятерки" уже на протяжении 15 лет проводит благотворительный фонд "Золотое детство", председателем которого является руководитель тюменского отделения Общества "Двуглавый Орел" Игорь Ракша. Он поздравил тюменцев со Светлой Пасхой и отметил, как важно знакомить детей с православным праздником и поддерживать их желание учиться новому, узнавать традиции родной страны.

"Происходит возрождение традиций, с каждым годом это становится все более явным. Например, на Пасхальные богослужения в тюменские церкви и храмы приходит все больше людей, родители ведут своих детей, знакомят с этим великим праздником, его историей, традициями, прививают православные ценности. Еще одним ярким примером неравнодушия людей стало их активное участие в акции "Золотая голова – золотые пятерки" и мероприятии, которое мы приурочили к Пасхе. Мы благодарны родителям, которые в воскресное утро вместо того, чтобы подольше поспать или заняться своими делами, привели детей на праздник. Ребята смогли обменять свои школьные пятерки на полезные призы, поучаствовать в играх, а также получить в подарок традиционное пасхальное угощение – куличи", - рассказал Игорь Ракша.

330 куличей подготовили в подарок тюменцам от Общества "Двуглавый Орел" к празднику и освятили во Всехсвятской церкви, которая находится в центре Тюмени – на улице Свердлова, которая раньше носила название Всехсвятская. Благочинный Тюмени, отец Андрей высказал напутственные слова и поздравления.

"Такой подарок - пасхальные куличи – стал для тюменских детей символом приобщения к ценностям Великой Руси и возрождения нравственности нашего общества. В современных реалиях становится сложно рассказывать подрастающему поколению об истории нашей страны: одним это неинтересно вовсе, другие не любят читать книги, третьи предпочитают узнавать все из социальных сетей, где информация зачастую искажается и передергивается. Поэтому мы четко осознаем свою миссию: рассказывать детям об истории и традициях, приобщать их к возрождению высоконравственных ценностей через конкурсы, мероприятия, праздники, которые благотворительный фонд "Золотое детство" будет проводить, в том числе, совместно с обществом "Двуглавый Орел". Наша задача – обеспечить детям качественное образование, духовное воспитание, достойное будущее", - подытожил Игорь Ракша.

На праздник 28 апреля учащиеся тюменских школ вместе с родителями, чтобы получить классные подарки за отличные оценки. Условия акции "Золотая голова – золотые пятерки" довольно просты – за каждые три пятерки ребята получали по одному купону, которые и опускали в барабан. Регистрация оценок проходила с 10 до 11 часов. В это же время для малышей были организованы игры с веселым аниматором, а всем желающим рисовали аквагрим.

Далее стартовал розыгрыш среди детей. Ребятам вручали будильники, картины по номерам, сувениры, часы, украшения, а также приглашения в Театр кукол, а также календари от Общества "Двуглавый Орел" и другие полезные и приятные призы.

По словам постоянного участника акции, ученика Президентского кадетского училища Данила Мельникова, такие приятные подарки очень мотивируют каждый месяц стараться учиться как можно лучше.

"Я участвую в акции далеко не в первый раз. Почти каждый месяц что-нибудь выигрываю здесь – дома уже есть часы, будильник, серебряная цепочка, сегодня выиграл сертификат на покупку часов. Благодаря таким поощрениям от благотворительного фонда "Золотое детство" есть стимул учиться и быть отличником", - поделился школьник.

Кроме того, в эти выходные завершился прием работ на конкурс детского рисунка "Благовещение и Пасха глазами детей", который организовали фонд "Золотое детство", Общество "Двуглавый Орел" и Тюменская митрополия. В фотоальбом загрузили около 680 работ – ярких, красочных, талантливых. Оргкомитет приступил к подведению результатов и определению победителей. Ребят ждут полезные и ценные подарки, главным призом станет поездка на экскурсию в Тобольск.