Контроль за тюменскими лесами усилят на время майских праздников

Департамент лесного комплекса Тюменской области усилит патрулирование лесов в майские праздники. С 26 апреля в регионе действует особый противопожарный режим, согласно которому гражданам запрещено посещать леса, разводить костры, разжигать мангалы, сжигать мусор, сухую траву, листву и прочее.

За нарушение требований пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима предусмотрен административный штраф: для граждан в размере от 4 тысяч до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 тысяч до 40 тысяч рублей, для юридических лиц — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

Уголовным кодекса РФ за уничтожение или повреждение лесов при пожаре предусмотрена ответственность в виде штрафа, обязательных, исправительных либо принудительных работ, а также лишения свободы, размер и сроки которых разнятся от направленности умысла виновного лица (неосторожные действия либо поджог) и причиненного ущерба.

Если вы стали свидетелем возгорания в лесу, немедленно сообщите об этом по телефону горячей линии по лесным пожарам: 8-800-100-94-00 (единый бесплатный номер, работает круглосуточно), 8 (3452) 62-42-25, через мобильное приложение "Берегите лес" или короткому номеру 112.

По информации департамента лесного комплекса Тюменской области