Тюменцам предлагают сделать выбор в народном голосовании за лучший караоке-клуб города

Народное голосование за лучшее заведение Тюмени с караоке стартовало 29 апреля. Такой опрос запустил популярный паблик "Афиша Тюмень" в социальной сети "ВКонтакте". Подписчики и гости группы в течение трех недель будут выбирать лучшее заведение из десяти представленных.

У каждого из вас есть возможность отдать свой голос за самое любимое заведение! Где лучшее техническое оснащение? Самые вкусные блюда? А где самый красивый интерьер? Среди участников народного рейтинга такие тюменские заведения, как: "Avenю", "Артишок", "Шаляпин", "Контрабас", "Жигули", "Malina", "Три топора", "Пицца & песня", "Ни рыба, ни мясо", "Е-Burg".

Десятка наиболее популярных заведений была выбрана по результатам мониторинга Рейтингового агентства "Сибирь".

Сделать свой выбор за любимый караоке города можно здесь. Итоги будут подведены 20 мая.

Караоке-клуб, набравший больше всего голосов, будет награжден специальным дипломом от Афиши Тюмень, который станет знаком качества заведения, присвоенным жителями и гостями города.

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