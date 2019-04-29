От тюменцев ждут замечания по исполнению областного бюджета

Тюменская областная дума объявила о проведении публичных слушаний по проекту закона Тюменской области "Об исполнении областного бюджета за 2018 год".
Мотивированные вопросы и предложения к проекту закона принимают с 29 апреля по 8 мая 2019 года. Направить их можно в письменном виде по адресу: 625000, г. Тюмень, ул. Республики, 52 или в электронном виде через портал Тюменской областной думы. Для второго варианта необходимо дать свое согласие на обработку персональных данных и заполнить анкету здесь.
В публичных слушаниях вправе участвовать граждане, проживающие в Тюменской области и обладающие активным избирательным правом, а также представители организаций, осуществляющих деятельность на территории Тюменской области, представители государственных органов и органов местного самоуправления.
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