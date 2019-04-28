Памятные места Тюменского района готовят к 9 Мая

Памятники и мемориалы в Тюменском районе готовят к праздничной дате – 9 мая. Ко Дню Победы эти места очистят от мусора и старой травы, подкрасят ограждения, обновят списки с именами героев Великой Отечественной войны.

Работники администрации муниципального образования, детского сада, дома культуры, члены Совета ветеранов и школьники села Горьковка вместе вышли на уборку территории у памятника. Молодежь работала метелками и граблями, старшее поколение управлялось с белилами и красками.

"Это место для нас как святое, здесь стараются совсем не мусорить, а жители близлежащих домов негласно присматривают за порядком", - отмечает председатель местного Совета ветеранов Нина Неверкович.

Ученица местной школы, руководитель волонтерского отряда Екатерина Педына – постоянная участница субботника у памятника. Сам праздник – День Победы - она со своими друзьями традиционно проводит именно здесь: в предыдущие годы вела концертную программу, в этом году будет танцевать и читать стихи, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".

В памятной дате – 75-летию Победы в Великой Отечественной войне территорию у памятника планируют расширить. Здесь установят стелу труженикам тыла, обустроят саму площадь, сообщила глава Горьковского муниципального образования Елена Пластинина.

Кроме того, на улицах, зданиях и предприятиях в населенных пунктах Тюменского района уже начали появляться красочные поздравительные баннеры. Подготовка к 9 мая ведется полным ходом.