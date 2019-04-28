Тюменцы предпенсионного возраста могут пройти переобучение

Программа организации профессионального обучения и дополнительного профобразования для людей предпенсионного возраста действует в Тюменской области в рамках национального проекта "Демография". Получить дополнительную квалификацию или повысить имеющуюся можно в соответствии с запросами рынка труда.

Как сообщили в департаменте труда и занятости населения Тюменской области, с конца 2018 года проводится мониторинг предприятий, на которых работают граждане предпенсионного возраста. Он показывает, есть ли потребность в переобучении таких сотрудников. В этом случае специалисты предлагают различные варианты для повышения квалификации.

"Учиться можно и без отрыва от производственного процесса, дистанционно", - отмечает ведущий инспектор центра занятости Викуловского района Евгения Иванова.

Например, в компании ООО ЖКХ "Викуловское" трудятся 27 граждан предпенсионного возраста. Для троих из них специалисты центра занятости подобрали оптимальный вариант: переобучение на базе Ишимского многопрофильного техникума (отделение с. Викулово), при этом преподаватели сами приезжают к ним в организацию. После обучения они смогут работать по востребованной специальности "слесарь аварийно-восстановительных работ".

Кроме работающих граждан, профессиональное обучение могут пройти и граждане предпенсионного возраста, ищущие работу. Для них предусмотрена выплата стипендии, сопоставимой с пособием по безработице.

