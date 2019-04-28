Стало известно расписание общественного транспорта в Тюмени на майские праздники

В расписании общественного транспорта Тюмени на период майских праздников ожидаются изменения. Тюменцев и гостей города просят учитывать это, собираясь в поездки, чтобы отмена или перенос рейсов не стал неожиданностью.

По информации МКУ "Тюменьгортранс", с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая включительно все городские маршруты, весь пассажирский транспорт Тюмени будет работать по графику воскресных дней.

Уточнить актуальное расписание на конкретный день можно также по телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722, на сайте tgt72.ru в разделе "Расписание" или в мобильном приложении "Тюмень.Транспорт".

В то же время расписание междугородних автобусов, курсирующих по региону, в эти дни останется прежним. Тюменский автовокзал работает по дням недели, независимо от праздничных дат. Возможно появление дополнительных рейсов по отдельным направлениям, однако на данный момент никаких изменений нет. Все коррективы в расписании оперативно отражаются на сайте vokzal72.ru, пишет "АиФ в Западной Сибири".