Выступление тюменской команды КВН "Наполеон динамит" покажут на Первом канале

Источник: команда КВН "Наполеон динамит"

Тюменская сборная "Наполеон динамит" выступила на четвертьфинальной игре Высшей лиги КВН. Выступление покажут на Первом канале 28 апреля.

В первой четвертьфинальной помимо тюменцев игре на сцену выйдут сборная "Татнефти" из Альметьевска, "Будем дружить семьями" из Москвы, "Михаил Дудиков" из Ставрополя, "Город снов" из Республики Калмыкия. Уже стало известно, что "Наполеон динамит" набрал 12,2 балла и занял второе место, уступив сборной "Татнефти". А это значит, что тюменская команда пробилась в полуфинал Высшей лиги КВН, сообщили в пресс-службе Дворца творчества и спорта "Пионер".

Кроме того, в этом году команда "Наполеон динамит" в третий раз примет участие в Международном музыкальном фестивале "Голосящий КиВиН-2019", который пройдет в Светлогорске (Калининградская область) с 19 по 21 июля. На российском берегу Балтийского моря пятый год собираются лучшие представители КВН. За это время в "Янтарь-холле" побывало более 50 юмористических коллективов из разных уголков нашей страны и ближнего зарубежья. По традиции разыграют семь "Веселых и Находчивых птичек" - "кивинов", они будут распределены по ходу гала-концерта членами жюри, пишет "Вслух.ру".