В тюменском госпитале для ветеранов исполнят вальс Победы

Праздничный вечер организуют в Тюменском областном госпитале для ветеранов войн в День Победы. 9 мая сотрудники наденут военную форму, пригласят гармониста, а ветераны исполнят праздничный вальс.

По словам главного врача госпиталя Альберта Юсупова, в течение года с медучреждением сотрудничают профессиональные и самодеятельные коллективы, ветеранские организации, школьники. Творческие встречи и концерты проходят регулярно. В День Победы ветераны будут танцевать вальс, желающие смогут также прочитать стихи, исполнить песни военных лет.

В госпитале на 85 коек проходят лечение участники Великой Отечественной войны и их вдовы, труженики тыла, узники концлагерей и гетто, жители блокадного Ленинграда. За год нашими учреждения становятся около тысячи ветеранов, а всего лечение получают 2,5 тысячи человек. В 2019 году планируется расширить коечный фонд на десять мест, пишет "Тюменская область сегодня".

"В Тюменской области трехуровневая система оказания медицинской помощи. Врачебное сопровождение ветераны получают по месту жительства в поликлиниках и стационарах. Специализированную помощь оказывают как в нашем госпитале, так и в кардиологическом диспансере областной клинической больницы, в Тюменском кардиологическом научном центре", - отметил Альберт Юсупов.