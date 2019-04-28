Тюменцы благодарят врачей скорой помощи в социальных сетях

У тюменцев есть возможность поздравить сотрудников скорой помощи с профессиональным праздником, который отмечается 28 апреля. Сделать это можно на официальном сайте службы или в социальных сетях, указав хэштег #спасибоскорая72.

Слова благодарности в День скорой помощи принимает фельдшер выездной бригады Светлана Терентьева. Она 23 года проработала на "скорой", а в течение последних лет входит в тройку лучших работников службы.

Как сообщили в пресс-службе "Станции скорой медицинской помощи", с 2016 года ведется оценка по оперативным показателям каждой бригады. Практически всегда на втором месте оказывается бригада Светланы Терентьевой: так, в марте на экстренные вызовы она прибывала не позднее 20 минут в 94% случаев, а в 73 % случаев укладывалась в "золотой час" (от поступления звонка до доставки пациента в профильный стационар).

"Почему не первое место? Потому что отработанных часов было меньше, чем у победителя — фельдшера Сергея Калугина и его бригады. Последние четыре года работала в двух местах: дневные смены брала в поликлинике № 14, где была фельдшером неотложной медицинской помощи, ночные или суточные смены трудилась на скорой. Сейчас, когда ушла из поликлиники, будет больше сил и возможностей побороться за первое место", - прокомментировала она.

Светлана Терентьева также радуется, что люди, как правило, с уважением и пониманием относятся к работникам экстренной службы. Она и ее коллеги с удовольствием вспоминают о добрых встречах и всегда готовы помочь.​