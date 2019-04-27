Первомайский отдых в Тюмени омрачит снег

Первомайские выходные в этом году продлятся пять дней. Однако, к разочарованию тюменцев, отдых на природе у многих может сорваться из-за погоды: синоптики прогнозируют дождь и снег.

Температура тоже не порадует: столбики термометров не поднимутся выше +8, +10 градусов, сообщает "АиФ – Западная Сибирь".

В целом на первомайские праздники ожидается довольно прохладная погода, временами дожди. Потеплеет только 4 и 5 мая. В эти два дня температура воздуха прогреется до +11,+13 градусов, тепло будет и по ночам. А, по некоторым прогнозам, последние два дня первомайских каникул ожидается по-летнему теплая погода в +20, +23 градуса.