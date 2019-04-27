Как встретить Пасху без вреда для желудка, советует диетолог

Выход из поста и празднование Пасхи при нерациональном подходе к питанию может закончиться для тюменцев обострением заболеваний желудочно-кишечного тракта, напоминает главный диетолог Тюменской области Елена Дороднева.

По ее словам, главная опасность пасхальной недели – очень большое количество вкусностей.

"Все продукты, которые готовятся к празднику, как правило не только вкусные, но и жирные, калорийные (куличи, творожная пасха). К тому же разрешение после длительного воздержания есть что угодно может быть очень опасным, особенно для тех тюменцев, кто имеет проблемы с желудочно-кишечным трактом", - рассказала Елена Феликсовна в интервью "Мегатюмени".

Врач предупреждает, что на фоне переедания могут обостриться гастроэнтерологические заболевания либо постящийся может почувствовать дискомфорт в желудке. И здесь главная рекомендация от диетолога – принцип умеренности, дозированного употребления продуктов.